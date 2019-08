Lukaku hoeft zich niet meer aan te melden bij Manchester United

Geen Romelu Lukaku op training bij Manchester United deze dinsdag. De Rode Duivel trainde voor de tweede dag op rij mee bij zijn ex-club Anderlecht. Vanuit Man United kreeg de spits immers te horen dat hij zich niet moest aanmelden voor de training. Een transfer moet er nu snel komen.

Geen Carrington, wel opnieuw Neerpede voor Romelu Lukaku. Terwijl zijn ploegmakkers bij Manchester United zich na de vrije maandag vandaag opnieuw aanmeldden op het oefencomplex van de club, dook de Rode Duivel op in Anderlecht. In trainingstenue, klaar om de U18 van paars-wit voor de tweede dag op rij de dag van hun leven te bezorgen. Lukaku had eerder vanuit Manchester de boodschap gekregen dat hij niet meer nodig was op de club en gerust mocht wegblijven. Iets wat hij met plezier deed.

En nu Italië

Wegblijven bij Manchester United is voor Lukaku immers geen slecht nieuws met oog op een transfer. The Red Devils willen duidelijk af van de spits en zijn in blijde verwachting van een nieuw bod van Inter. De Nerazzurri hebben na het afspringen van de ruildeal Dybala-Lukaku weer een streepje voor op Juventus, al is het maar zeer de vraag of ze de verhoopte 83 miljoen euro willen en ook kunnen neerleggen. Donderdag om 18u sluit de transfermarkt in Engeland. Uitgaande transfers zijn nadien wel nog mogelijk.