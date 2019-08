De Belgische kampioen schaken is 13

Een schokgolf gaat door de Belgische schaakwereld. Daniel Dardha, nog geen 14, is sinds zaterdag de jongste Belgische schaakkampioen ooit. Dardha is een supertalent, het grootste dat België ooit voortbracht. Maar kan Dardha op een dag om de wereldtitel strijden? Heeft België de nieuwe Magnus Carlsen in handen?