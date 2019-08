Vrouwelijke productiviteit baat bij warmer kantoor

Een warmere kantoortemperatuur kan de productiviteit van vrouwelijke werknemers aanzienlijk opdrijven.

Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Southern California en het Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). De studie wees uit dat vrouwen bij hogere temperaturen betere prestaties lieten optekenen op mathematische opdrachten en verbale taken.

Bij mannen was dat net het tegenovergestelde: bij hen had een hogere temperatuur een negatieve impact op hun prestaties. Al was deze relatie minder uitgesproken dan bij vrouwen.

Vrouw vs. man

Geslacht is bij de ervaring van temperatuur een belangrijke factor, beaamt onderzoeksleider Tom Chang van de University of Southern California in The Independent. “De temperatuur beïnvloedt niet alleen het comfort van de werknemer, maar ook de productiviteit en de cognitieve prestaties.”

De bevinding is niet helemaal nieuw. Eerder onderzoek toonde al aan dat vrouwen in het algemeen van een hogere binnentemperatuur houden dan mannen. Maar tot nu toe ging het daarbij vooral om de persoonlijke voorkeuren. “Terwijl in werkelijkheid ook inzet en prestaties onder invloed van veranderende temperaturen kunnen variëren.”

Lees verder...

>

>

>