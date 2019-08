Kind dat van Tate Modern werd geduwd, brak rug bij val

De zesjarige Franse jongen die zondagnamiddag van het Tate Modern werd geduwd, houdt een gebroken ruggenwervel, benen en armen, en een hersenbloeding over aan de aanval.

Het jongetje bracht zondagnamiddag samen met zijn familie een bezoek aan het Londense museum. Op het observatieplatform op de tiende verdieping van het museum werd hij zonder reden naar beneden geduwd door een tiener, en kwam hij vijf verdiepingen lager terecht.

Het slachtoffer bevindt zich nog steeds in kritieke toestand, maar zou niet langer in levensgevaar verkeren, bevestigde de politie maandagavond.

De aanvaller, een 17-jarige Britse jongen, moest dinsdag voor de jeugdrechter verschijnen. Daar werd ook duidelijk welke verwondingen het jongetje heeft opgelopen, en die zijn niet min. Naast een hersenbloeding is er ook sprake van breuken aan de wervelkolom, en gebroken armen en benen, aldus procureur Sian Morgan volgens Britse media. Het is niet duidelijk of de jongen ook blijvend verlamd is.

De tiener, die volgens Britse media verward en verdrietig overkwam, wordt beschuldigd van poging tot moord. Zijn motief is niet duidelijk, er was geen enkele link met het slachtoffer. Donderdag moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.