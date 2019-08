Elke nacht overstromingen door zwaar verouderde waterleiding

Al drie nachten op rij staan de bewoners van de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo met de voeten in het water. Door een lek in de waterleiding lopen kelders onder, er was zelfs een modderstroom in de straat.

Het stuk straat van de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo (Leuven) tussen het Gemeenteplein en het provinciaal domein loopt al drie dagen ’s nachts onder water. De lekken zijn het gevolg van zwaar verouderde waterleidingen. In de nacht van maandag op dinsdag waren er lekken op twee verschillende plaatsen. De Watergroep belooft snel maatregelen.

Een bijkomend probleem is dat de bewoners overdag urenlang geen water hebben, omdat De Watergroep dan herstellingen uitvoert. De omwonenden zijn ontevreden over de gang van zaken, omdat de problemen met de verouderde waterleiding volgens hen al jaren bekend zijn.

‘We hebben de oude waterleiding in deze straat een tijd geleden al over een afstand van 150 meter vervangen. De vervanging van de resterende 350 meter stond voor dit najaar op het programma, maar gezien de hoogdringendheid zijn we nu op zoek naar een aannemer die dat op heel korte termijn kan doen. Na afloop van het bouwverlof volgende week zal daar snel werk van worden gemaakt’, aldus Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep.