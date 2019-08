Veel verdriet na overlijden Bjorg Lambrecht: ‘Ik zal altijd van je houden’

Carmina Clipea, de vriendin van wielrenner Bjorg Lambrecht (22), deelde via Instagram een emotionele boodschap na zijn overlijden. Ze is niet de enige die een eerbetoon wil brengen aan de jonge renner: in de gemeente Knesselare, waar Lambrecht werd geboren, komt een rouwregister.

‘Ik ben mijn soulmate verloren, mijn geliefde, mijn beste vriend’, schreef Clipea. ‘Ik zal je eeuwig missen en altijd van je houden. Rust in vrede.’

Het verdriet na het overlijden van de jonge renner blijft nazinderen. Niet alleen in Knesselare, ook in fusiegemeente Aalter wil het gemeentebestuur Lambrecht herdenken en zal een rouwregister worden geopend. Dat meldt het gemeentebestuur.

Lambrecht was geboren in Knesselare, waar hij erg geliefd was. ‘Hij was erg aimabel, steeds met de voeten op de grond. Zijn fanclub had op heel korte tijd honderden leden’, zegt schepen van Sport Kristof De Blaere.

De ploeg van Lambrecht, Lotto Soudal, start dinsdag als ‘eerbetoon aan Bjorg’ in de geneutraliseerde vierde etappe in de Ronde van Polen.

As a tribute to Bjorg, Lotto Soudal will take the start in the neutralised stage four of the @Tour_de_Pologne today. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 6, 2019

Bjorg Lambrecht overleed toen hij ten val kwam in de derde rit van de Ronde van Polen. Er werd beslist de vierde etappe te neutraliseren, wat wil zeggen dat het hele peloton in groep van Jaworzno naar Kocierz zal rijden. Daar zal slechts één lokale ronde afgelegd worden, waardoor de rit tot 133,7 kilometer herleid is. Er zal geen winnaar zijn van deze etappe.