De reden voor de shootings? Er is te weinig gebeden

In de nasleep van de shootings in Texas en Ohio hebben verschillende politici geprobeerd de misdaden te duiden. Met soms vreemde bedenkingen.

Mike Huckabee, een voormalige gouverneur van Arkansas en twee keer Republikeinse presidentskandidaat, zegt dat er een gebrek is aan gedachten en gebeden voor de slachtoffers, maar ook tegen het geweld. ‘Tussen alle beschuldigingen en verwijten door en bij de weerzinwekkende pogingen om politiek garen te spinnen bij deze tragedies - nog voor de lichamen koud zijn - zou ik opperen dat een gebrek aan gedachten en gebeden wellicht de belangrijkste oorzaak is van het geweld’, zegt hij in zijn blog.

Vervolgens zegt hij dat hij niet snapt waarom Beto O’rourke, een Democratische presidentskandidaat, Trump een racist zou noemen. ‘Ik zie niet in hoe iemand die herhaaldelijk zegt dat hij geen racist is, een "openlijke en erkende racist" kan zijn’, stelt Huckabee.

Foto: reuters

Daarnaast heeft ook Sean Hannity zijn stem laten horen. Hij is een presentator bij Fox News, voerde campagne voor Trump en geeft hem nu nog advies achter de schermen. Hannity stelde voor om rond elke school, elk winkelcentrum en eventueel ook rond elke rechtbank gepensioneerde politieagenten en militairen te positioneren. Die agenten en soldaten zouden zich kunnen aanbieden voor een 15-urenweek en in ruil daarvoor moeten ze geen inkomensbelasting betalen.

Verder heeft ook de Republikeinse vertegenwoordiger uit de staat Ohio, Candice Keller, een Facebookbericht gepost, dat ondertussen weer verwijderd is. Ze legde daarin de schuld bij voormalig president Obama en de instorting van de traditionele Amerikaanse familie, met dank aan transgenders, homo’s en lesbiennes. De Republikeinse partij in de staat Ohio heeft haar ontslag gevraagd.

Everzwijnen

Maar er doen op Twitter nog andere opmerkingen de ronde. Eentje die buitensporig veel aandacht kreeg, kwam van William McNabb. Hij woont in het zuiden van Arkansas en vroeg zich af hoe hij zonder wapens 30 tot 50 everzwijnen kan doden die zijn tuin in lopen. Zijn post ging viraal en kreeg veel vrolijke reacties (‘30 tot 50 wilde zwijnen? Dit lijkt wel een overzicht van mijn liefdesleven’).

Toch is het niet zo onzinnig, merkt onder meer The Guardian op. Grote groepen everzwijnen zijn wel degelijk een probleem in Amerika, en vooral in de streek van Arkansas en Mississippi. Alleen is schieten niet de oplossing.

‘Het is een enorm probleem’, zegt Evan Wood, een redacteur voor Missouri Life magazine, in The Guardian. De Missouri Department of Conservation heeft duidelijk gemaakt dat de everzwijnen in Missouri ‘geëlimineerd moeten worden’.

Wood zegt wel dat het gebruik van een geweer geen zin heeft. ‘De kans dat je alle everzwijnen raakt, is nihil’, vertelt Wood. ‘Daarnaast planten ze zich snel voort, waardoor ze meer groepen kunnen creëren. Ze kunnen ook altijd terugkomen.’ Ook de Missouri Department of Conservation zegt dat ‘jagen niet effectief is bij het elimineren van everzwijnen’. ‘In Missouri was er voor meer dan 20 jaar een “schieten zonder waarschuwing” strategie. Tijdens die 20 jaar groeide de everzwijnenpopulatie alleen maar.’