Zo moet de Notre-Dame er gaan uitzien volgens het publiek

Na de verwoestende brand stroomden de ideeën voor de heropbouw van de Notre-Dame binnen. Hoewel officieel nog niets werd beslist, weet de bevolking wel al hoe de beroemde kathedraal er na de herstelling mag uitzien.

President Emmanuel Macron wil dat de Notre-Dame binnen de vijf jaar hersteld is, op tijd voor de Olympische Spelen in Parijs. Premier Édouard Philippe liet vervolgens weten dat Frankrijk een internationale ontwerpwedstrijd zou uitschrijven om de ingestorte spits te vervangen. Een stroom aan ideeën was het resultaat, de ene al megalomaner dan de ander.

Officieel werden er nog geen knopen doorgehakt, eerst moeten de problemen die opdoken bij de herstellingswerken worden aangepakt. Maar het publiek heeft wel al zijn stem uitgebracht. GoArchitect verzamelde 226 voorstellen uit 56 landen en liet het publiek stemmen voor zijn favoriet. Meer dan 30.000 mensen deden dat. Het ontwerp van de Chinese architecten Zeyu Cai en Sibei Li viel het meest in de smaak.

Het duo wil het dak, dat bijna volledig opging in de vlammen, vervangen door een spiegelend exemplaar. De ingestorte spits willen ze opnieuw bouwen met ongeveer dezelfde proporties als het originele ontwerp van Viollet-le-Duc, maar eveneens uitgevoerd in een spiegelend materiaal.

Op die manier kan de Notre-Dame de historische omgeving reflecteren. ‘Het gebouw zal er telkens anders uitzien, naargelang de veranderende omgeving’, aldus het duo. De nieuwe spits zorgt door de reflectie in het gebouw voor een caleidoscoop-effect. Helemaal bovenaan in de spits komt in hun ontwerp een tijdcapsule, ‘die het verleden kan bewaren, maar met plaats voor de toekomst’, die elke vijftig jaar kan worden geopend.