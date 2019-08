China waarschuwt Hongkong: ‘Wie met vuur speelt, zal door vuur vergaan’

Een hoge functionaris van de Chinese regering gaf een duidelijke waarschuwing aan het adres van de betogers in Hongkong. ‘Wie met vuur speelt, zal door vuur vergaan’, zei hij.

‘Onderschat nooit de vastberadenheid en immense macht van de centrale regering’, zei de woordvoerder van het bureau van Hongkongse zaken, Yang Guang, op een persconferentie in Peking na de algemene staking in Hongkong. Die mondde uit in geweld, de politie zette traangas in tegen de betogers.

Het is de sterkste waarschuwing van Peking sinds de betogingen begin juni op gang kwamen. Initieel werd er betoogd tegen een wetsontwerp dat uitleveringen aan de rest van China zou toestaan, maar het wetsontwerp werd ingetrokken en de manifestaties duurden voort. De manifestanten eisen dat de wet definitief wordt begraven en dat de leider van Hongkong, Carrie Lam, die door het communistische bewind gesteund wordt, opstapt.

‘Het moet heel duidelijk zijn voor de kleine groep van gewelddadige criminelen zonder scrupules en voor de walgelijke krachten die zich achter hen verbergen: wie met vuur speelt, zal door vuur vergaan’, benadrukte Yang. ‘Uiteindelijk zullen ze worden gestraft.’ Yang herhaalde dat Peking Lam en de Hongkongse politie steunt in hun optreden tegen de betogingen.

Tienduizenden inwoners van Hongkong namen maandag deel aan een nationale staking. Het openbaar vervoer lag plat, en op de luchthaven werden meer dan honderd vluchten geannuleerd. De politie van Hongkong meldde dinsdag dat 148 mensen waren opgepakt bij die betogingen. ‘Bij de operatie van gisteren arresteerde de politie 148 mensen, met name 95 mannen en 53 vrouwen van 13 tot 63 jaar oud’, zei een hoge politieofficier.

‘De protesten hebben wet en recht in Hongkong gigantisch ondermijnd’, reageerde regeringsleider Carrie Lam op de situatie. ‘We staan op een zucht van een extreem gevaarlijke situatie.’