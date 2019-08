Strand in Florida opgeschrikt door drie haaienaanvallen op 24 uur tijd

Zelfs pootjebaden is aan New Smyrna Beach in Florida niet zonder gevaar. Afgelopen weekend werden daar drie mensen aangevallen door een haai.

New Smyrna Beach, ongeveer zeventig kilometer ten noorden van Orlando, is een populaire surfplek, maar niet zonder gevaar. Het is een plek waar ook graag haaien rondhangen, en als ze mensen kruisen, gebeuren er ongelukken. Zaterdag werd een 20-jarige surfster in haar linkerhand gebeten door een haai, een 21-jarige surfer werd amper een halfuur later gebeten in zijn rechtervoet.

Maar de haaien hebben niet alleen oog voor surfers. Zondag werd ook een 51-jarige man in zijn voet gebeten toen hij aan het pootjebaden was. Het water reikte amper tot zijn knieën, aldus de man, die de haai een trap gaf met zijn andere voet waarop de haai wegzwom. Nog volgens de man was het dier ongeveer 1,2 meter lang.

De inwoners zijn allerminst verrast. Volusia County, waartoe New Smyrna Beach behoort, staat bekend als de plaats in de Verenigde Staten waar de meeste haaienaanvallen gebeuren. Volgens de cijfers van de International Shark Attack File vonden daar sinds 1882 al 303 gerapporteerde aanvallen plaats. Het nabijgelegen Brevard County komt op de tweede plaats met 147 aanvallen.

Volgens Gavin Naylor, die het onderzoekprogramma voor haaien leidt bij het Florida Museum of Natural History, worden de dieren gelokt door de vissen die rond de pier van New Smyrna Beach verzamelen. En laat daar nu net ook de beste surfgolven te vinden zijn. ‘Als je vaak op deze plek komt surfen, is de kans heel groot dat je al eens op zeker drie meter afstand van een haai kwam. Alle surfers weten dit’, zegt hij aan CNN.

Hoewel het niet duidelijk is welke haaien afgelopen weekend zin hadden in wat mensenvlees, worden volgens Naylor vooral zwartpunthaaien, tolhaaien en jonge grootvinhaaien geïdentificeerd in de regio, en af en toe ook hamerhaaien en tijgerhaaien.