Spanning in Kasjmir blijft oplopen: drie politici vastgehouden

Drie toppolitici van Indiaas Kasjmir worden dinsdag vastgehouden door de Indiase autoriteiten. Dat nieuws komt er nadat India de autonomie van de twistregio Kasjmir intrekt.

Mehbooba Mufti en Omar Abdullah, voormalige regeringsleiders van de deelstaat Jammu en Kasjmir, en de voorzitter van de regionale partij, Sajad Lone kregen eerst huisarrest. Maandag werden ze dan overgebracht naar een ‘pension’ van de Indiase regering, dat voor de gelegenheid dienst doet als detentiecentrum.

De hindoenationalistische regering van de Indiase premier Narendra Modi kondigde maandag aan dat het speciale statuut voor Kasjmir wordt afgeschaft. De beslissing kwam er als reactie op de groeiende onrust in de regio, en het was een campagnebelofte van premier Modi.

Door het speciaal statuut genoot het gebied een grote autonomie. Het mocht een eigen grondwet en vlag hebben en op de meeste domeinen - met uitzondering van Buitenlandse Zaken, Defensie en Communicatie - een eigen koers varen. Bij presidentieel decreet werd dat artikel onmiddellijk ingetrokken.

Behalve het schrappen van de grondwetsartikelen, kondigde de Indiase regering ook een wetsontwerp aan om Jammu en Kasjmir op te delen in twee.

Geen communicatie

De ongeziene maatregel dreigt een bloedige opstand te veroorzaken in de Kasjmirvallei, waar de moslimbevolking in de meerderheid is. Veel inwoners zijn India vijandig gezind en houden vast aan hun autonomie die al zeventig jaar geldt.

Kasjmir blijft dinsdag afgesloten van de rest van de wereld. Alle communicatiemiddelen zijn sinds zondagavond geblokkeerd, en verplaatsingen en samenkomsten zijn verboden. India heeft de veiligheidsmaatregelen danig opgevoerd, om elke vorm van oproer in de kiem te smoren.

Oorlogen

Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over het grensgebied Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied. India beheerst het centrale en het zuidelijke deel, terwijl Pakistan het noordwestelijke deel bestuurt. Het noordoostelijke deel is dan weer in handen van de Chinezen.