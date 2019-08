China stabiliseert munt, beurzen lijken te herademen

De Europese beurzen stoppen hun val, nadat ze gisteren klappen hebben gekregen door de escalerende handelsoorlog tussen Peking en Washington. Hoewel de verwijten nog steeds heen en weer worden geslingerd, heeft China zijn munt opnieuw wat gestabiliseerd.

De Europese beurzen lijken vandaag te stabiliseren nadat beurzen gisteren wereldwijd klappen hebben gekregen. De Amerikaanse Dow Jones slikte gisteren zelfs het grootste dagverlies van het jaar. Aanleiding was een ingreep van de Chinese centrale bank (de Volksbank van China, red.), dat zijn munt voor het eerst sinds 2008 door de symbolische grens van zeven renminbi voor één dollar liet gaan. Met die muntdevaluatie sloeg Peking terug in het handelsconflict met de VS, nadat Washington vorige vrijdag nieuwe importheffingen op Chinese producent had aangekondigd.

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump Peking al langer beschuldigt van het artificieel laag houden van zijn munt, bestempelen de VS China sinds gisteren ook officieel als valutamanipulator. China manipuleert zijn munt ‘om een oneerlijk concurrentievoordeel te krijgen in internationale handel’, zei de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin.

Internationale orde vernietigen

De verwijten vliegen ook vandaag heen en weer, en Chinese staatsmedia – een spreekbuis voor de regering – beschuldigen de VS ervan dat ze ‘met opzet de internationale orde vernietigen’. Tegelijk probeert de Chinese Volksbank het escalerende conflict toch wat te blussen door de Chinese munt vast te zetten onder de grens van zeven renminbi voor een dollar (6,96).