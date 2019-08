Parket sluit met HSBC grootste schikking ooit van 300 miljoen

Het Brusselse parket heeft met HSBC de grootste schikking ondertekend in de Belgische geschiedenis. De bank moet zo’n 300 miljoen euro betalen om haar vervolging af te kopen. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Meer dan 3.000 Belgische klanten van de HSBC Private Bank in het Zwitserse Genève konden jarenlang miljarden euro’s zwart geld verborgen houden voor onze fiscus. Tot de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in de zomer van 2010 de bankgegevens van al die Belgen te pakken kreeg via de Franse fiscus.

Terwijl de BBI zich bezighield met de klanten van HSBC begon het Brusselse gerecht een onderzoek naar de bank zelf. Het dossier was geopend tegen HSBC Private Bank voor feiten van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, het vormen van een criminele organisatie en onwettige uitoefening van de functie van financieel tussenpersoon.

Minnelijke schikking

Het gerechtelijk onderzoek is al een tijdje afgesloten en het was wachten op de eindvordering van het Brusselse parket. Er waren al langer aanwijzingen dat zowel HSBC als het Brusselse parket bereid was de zaak af te sluiten met een verruimde minnelijke schikking. De Tijd vernam nu dat er een akkoord is bereikt voor zo’n 300 miljoen euro. Ook HSBC vermeldde maandag in één zin in zijn 124 bladzijden dikke interim-rapport dat ‘HSBC Private Bank in juni een schikking heeft bereikt om het onderzoek van de Belgische autoriteiten op te lossen’, luidt het. Als de Brusselse raadkamer die schikking bekrachtigt, wordt HSBC niet meer vervolgd voor de correctionele rechtbank.

Het gaat volgens de krant om veruit de grootste minnelijke schikking in de geschiedenis van het Belgische gerecht. Het vorige record was behaald in een grote fraudezaak rond het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds.