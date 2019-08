Orderboekjes bouw zitten vol tot 2020

De lage woonrente doet de bouwsector op volle toeren draaien. Wie nu wil bouwen of renoveren, moet rekening houden met lange wachttijden.

Het jaarlijkse bouwverlof zit er sinds gisteren op. Overal in het land zijn de werven weer opgestart. En dat zijn er veel, blijkt uit cijfers van de kmo-federatie Bouwunie. ­‘Vorig jaar zijn uitzonderlijk veel bouwvergunningen afgeleverd’, zegt Anja Larik, economisch ­adviseur van de Bouwunie. ‘In Vlaanderen ging het om 31.060 appartementen en 18.251 gezinswoningen, een kwart meer dan in 2017. Bijna al die projecten zitten nu in de uitvoeringsfase.’

Ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn erg goed, klinkt het bij de Bouwunie. ‘Uit onze bouwbarometer blijkt dat de orderboekjes voor het najaar zeer goed zijn gevuld’, aldus Larik. ‘Een derde van de bouwbedrijven heeft nog minstens voor een half jaar fulltime werk, 15 procent zelfs voor meer dan negen maanden.’

Personeelstekort

Er zijn drie grote verklaringen voor de bouw- en renovatiewoede: de erg lage woonrente die investeren in vastgoed betaalbaar houdt, de grote belangstelling voor een tweede woning als alternatieve belegging en de verplichting voor eigenaars van huurwoningen om het dak tegen uiterlijk 1 januari te isoleren.

Voor kandidaat-(ver)bouwers betekent de hausse echter slecht nieuws. ‘Wie nu met een bouwproject wil starten, zal moeite hebben om een aannemer te vinden die meteen kan beginnen’, zegt Larik. ‘Meestal is het wachten tot de lopende werven afgelopen zijn. Die wachttijd kan tot meerdere maanden op­lopen. De moeizame zoektocht van de aannemers naar bij­komend personeel vertraagt de opstart van nieuwe werven.’