Creatief talent lonkt naar openstaande jobs

Nu het schooljaar ten einde is, wordt de arbeidsmarkt overspoeld door jong, enthousiast talent. Daarbij zijn heel wat afgestudeerden die in functie van de vraag bij bedrijven een studierichting hebben gekozen en nu al de aanbiedingen voor het uitkiezen hebben. Anderzijds zijn er studenten die hun hart en passie hebben gevolgd, en met minder evidente diploma’s proberen om hun droomjob te vinden. Zoals de talenten uit creatieve en kunstzinnige richtingen...

Dat zijn niet altijd diploma’s die toegang geven tot knelpuntberoepen. Maar toch beschikken ook die studenten over bijzondere talenten die in het bedrijfsleven erg gegeerd zijn. Om een aantal daarvan in de kijker te plaatsen, organiseerde Rotary Bilzen een wedstrijd voor jong talent. Alle creatieve leerlingen werden uitgenodigd om hun geïntegreerde proef (GIP) in te dienen voor het concours. En wie ging met de hoofdprijs aan de haal?

Hoedje

Rubina Kennis van de afstudeerrichting Mode en Trendstudie aan het Atheneum Martinus in Bilzen, wist de jury het meest te overtuigen. Ze ontwierp en fabriceerde een jurk, geïnspireerd door de Libanese modeontwerpster Elie Saab. Het kledingstuk, met aangepaste hoed, straalde een bijzondere creativiteit en oog voor detail uit.

Het zijn allemaal talenten die veel bedrijven kunnen gebruiken, maar niet meteen in hun aanbod van jobs naar voor laten komen. De onderscheiding die Rubina Kennis mocht ontvangen, staat alvast mooi op haar cv.

