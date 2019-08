Dodelijk ongeval in Kluisbergen: bestuurder overleden, kind naar ziekenhuis

Maandagavond vond een dodelijk ongeval plaats in de Oost-Vlaamse gemeente Kluisbergen. De bestuurder van de wagen is overleden, een minderjarige inzittende is overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 21.30 uur reed een man een huis binnen in de Buissestraat in Kluisbergen. De bestuurder kwam van de Kluisberg en reed via de Poletsestraat een huis binnen aan de rotonde. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden de bestuurder nog te reanimeren, tevergeefs. De man overleed ter plekke. In de wagen zat ook nog een kind, volgens getuigen een neef van de man. Het jongetje raakte gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Over de precieze omstandigheden van het ongeval is momenteel nog weinig bekend. De Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak. Er zijn geen remsporen te zien en de bestuurder kende de omgeving en ook de rotonde zeer goed, hij woonde er vlakbij.