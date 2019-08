Belgen zijn geen flexibele werknemers

Belgische werknemers werken minder ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend dan werknemers in de meeste andere Europese landen. Dat schrijft VRT op basis van de recentste cijfers, voor 2018, van het Steunpunt Werk.

Zowat één op de tien werknemers werkt op uren die sterk afwijken van het klassieke negen-tot-vijf-regime. Alleen het weekendwerk is de afgelopen jaren toegenomen.

Uit de cijfers blijkt dat 3 procent van de Belgische werknemers ‘s nachts werkt. Dat percentage is de afgelopen jaren heel stabiel gebleven en er is ook amper verschil tussen Vlaanderen (3 procent), Wallonië (3,1 procent) en Brussel (2,8 procent). Daarmee zit België onder het Europese gemiddelde van 5,7 procent.

En niet alleen op het vlak van nachtwerk toont de Belgische arbeidsmarkt zich minder flexibel dan de rest van Europa. Ook wat betreft avond- en ploegenarbeid zit België onder het gemiddelde: 8,2 procent van de werknemers in België werkt ‘s avonds (tegenover een Europees gemiddelde van 13,2 procent) en 7,4 procent werkt in shiften, terwijl het Europese gemiddelde op 18,3 procent ligt.

Weekendwerk

Op het vlak van weekendwerk schurken de Belgische werknemers wel redelijk dicht bij het Europese gemiddelde aan. Zo werkt 17,6 procent van de Belgische werknemers op zaterdag, tegenover 21,7 procent van de Europese werknemers. Zowat 1 op de 10 werknemers in België (10,1 procent) werkt ook op zondagen. Dat is een lichte stijging, want rond de eeuwwisseling zat het aantal zondagwerkers in België nog onder de 7 procent. Onderzoekster Michelle Sourbron wijst op de toenemende populariteit van zondagsopeningen, en ziet in de zorgsector ook meer weekendwerk.