Twintig jaar cel voor man die bombrieven naar critici Trump stuurde

Een Amerikaan die een reeks bombrieven verstuurde naar Democratische politici en critici van de Amerikaanse president Donald Trump is maandag in New York veroordeeld tot twintig jaar gevangenis.

De veroordeelde, Cesar Sayoc (57), pleitte aanvankelijk onschuldig, maar in maart pleitte hij dan toch schuldig aan de feiten. ‘De aard en de omstandigheden van de misdrijven zijn afschuwelijk’, zei rechter Jed Rakoff in zijn vonnis. Hij riskeerde levenslang, maar kreeg een straf van twintig jaar.

Sayoc, die in Florida woonde, stuurde eind oktober 2018 bombrieven naar een vijftiental tegenstanders van Trump. Onder hen waren miljardair en filantroop George Soros, gewezen minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, oud-president Barack Obama en voormalig vicepresident Joe Biden. Ook de New Yorkse acteur Robert de Niro kreeg een pakketje opgestuurd.

Geen enkele bombrief explodeerde of bereikte zijn bestemmeling. Maar door de Democraten te viseren, deden ze de spanningen in de VS wel toenemen, in volle campagne voor de tussentijdse verkiezingen van 6 november.

Sayoc stond niet bekend bij het gerecht. Hij woonde in een bestelwagen die vol posters pro-Trump en anti-Democraten hing. Vijf dagen nadat een eerste pakket was onderschept in de brievenbus van Soros werd Sayoc opgepakt in Florida.