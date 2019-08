Obama: ‘Verwerp taal die racisme normaliseert’

Barack Obama roept zijn landgenoten op om de retoriek van angst, haat en intolerantie van hun leiders te verwerpen.

In een mededeling uit de voormalige Amerikaanse president zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van de twee dodelijke schietpartijen van afgelopen weekend. Hij houdt daarbij een pleidooi tegen de opruiende taal in de Amerikaanse politiek.

‘We zouden de taal die een klimaat van angst en haat voedt of racisme normaliseert van eender wie van onze leiders moeten verwerpen’, stelt Obama. ‘Leiders die diegenen die niet op ons lijken demoniseren, of suggereren dat andere mensen, onder wie migranten, onze manier van leven bedreigen, of naar andere mensen verwijzen als onmenselijk, of gewoon impliceren dat Amerika toebehoort aan een type mens. Zo’n retoriek is niet nieuw - ze ligt aan de basis van de meeste menselijke tragedies in de geschiedenis, hier in Amerika en in de rest van de wereld.’

Obama noemt onder meer slavernij, de Holocaust en de Rwandese genocide.

‘Het heeft geen plaats in onze politiek en ons openbare leven’, gaat hij voort. ‘En het is tijd voor de overgrote meerderheid van de Amerikanen van goede wil, van elk ras en geloof en politieke partij, om dat duidelijk en ondubbelzinnig te zeggen.’

De Amerikaanse president Donald Trump, die vaak kritiek krijgt dat hij met zijn uitspraken verdeeldheid zaait, noemt Obama niet bij naam.

De voormalige president eist ook opnieuw een strengere wapenwetgeving. ‘Geen enkel land ter wereld ervaart zo vaak schietpartijen als hier’, stelt hij. ‘Geen enkel ander ontwikkeld land tolereert wapengeweld zoals wij.’

Obama ziet ook een gevaarlijke trend opsteken: individuen die racistische ideologieën omarmen en overgaan tot geweld. ‘Zoals de volgelingen van IS en andere terroristische organisaties, handelen deze individuen misschien alleen, maar ze zijn geradicaliseerd door white nationalists-websites.’

Volgens hem moeten de autoriteiten en internetbedrijven met betere strategieën komen om de invloed van ‘deze haatgroepen’ te beperken.