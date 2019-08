Vijftienjarig meisje opgepakt wegens dealen

De politie heeft afgelopen zaterdag een 15-jarig meisje uit Diest gearresteerd op verdenking van het dealen van drugs. Het meisje werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Leuven.

Het meisje werd zaterdagavond opgepakt in het park Cerckel in de Michel Theysstraat, toen ze in gezelschap was van zes andere jongeren. Omdat de jongeren zich verdacht gedroegen, besloot een politiepatrouille hen te controleren.

Vlak bij de plek waar de jongeren stonden, vond de politie een paar zakjes met cannabis. Wat verderop lag een zwarte draagtas met daarin een zak met 42 gram cannabis, een opbergdoos, een grote hoeveelheid gripzakjes en een precisieweegschaal.

Die waren van het 15-jarige meisje. Ook uit de uitlezing van haar gsm bleek dat ze zich mogelijk inliet met het dealen van drugs. Het meisje werd daarop gearresteerd. Ook de andere jongeren, vier minderjarigen en twee meerderjarigen, werden voor korte duur gearresteerd. Ze zullen worden ontboden voor verhoor.

Het 15-jarige meisje werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Leuven. Ze kreeg huisarrest en moet een leerproject volgen over het omgaan met drugs.