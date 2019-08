De zesjarige jongen die van de tiende verdieping van het Tate Modern werd geduwd, bracht met zijn familie een bezoek aan Londen.

De politie heeft meer informatie gegeven over het incident. De jongen, die de Franse nationaliteit heeft, verkeert in een kritieke maar stabiele toestand. Hij is niet in levensgevaar.

Zondagmiddag werd hij van het observatieplatform van het museum geduwd. Hij kwam op het dak van de vijfde verdieping terecht. Met een helikopter werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte, een tiener van 17 jaar, is opgepakt. Hij kende het slachtoffer niet en wordt volgens de politie verdacht van ‘poging tot moord’.

De politie probeert nog steeds de omstandigheden te achterhalen van het incident, en de reden waarom het kind werd geduwd.

‘Iemand zei dat iemand een kind naar beneden had gegooid’, zo citeert de BBC een getuige. ‘Ik keek over de rail en zag inderdaad een kind daar beneden. De moeder van het kind probeerde over de rail te klimmen, maar ik hield haar tegen en trok haar terug.’

Het museum werd onmiddellijk na het drama gesloten, maar ging maandag weer gewoon open. Enkel het observatieplatform bleef afgesloten voor het publiek.