Verenigd Koninkrijk gaat mee olietankers in Golf beschermen

Het Verenigd Koninkrijk gaat deelnemen aan de missie om olietankers te beschermen in de Straat van Hormoes. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie.

Het Verenigd Koninkrijk gaat in op de Amerikaanse vraag om deel te nemen aan de Amerikaanse marineoperatie om de scheepvaart in de Straat van Hormoes te beschermen. Die waterweg, op zijn smalst 33 kilometer breed, vormt de enige poort tot de olie- en gasrijke Perzische Golf.

‘Het Verenigd Koninkrijk is vastbesloten ervoor te zorgen dat de scheepvaart wordt beschermd tegen onwettige bedreigingen en om die reden zijn we toegetreden tot de nieuwe maritieme veiligheidsmissie in de Golf’, verklaarde de Britse minister van Defensie Ben Wallace.

Op het Verenigd Koninkrijk na heeft nog geen enkel ander Europees land toegehapt. Twee weken geleden riep Londen nog op tot een missie onder Europese leiding. De regering van premier Boris Johnson hoopt dat nu zijn land meedoet met de VS meer landen zullen deelnemen.

Begin deze maand liet Londen de Iraanse supertanker Grace 1 aan de ketting leggen in Gibraltar omdat de tanker olie aan boord zou hebben voor Syrië. Het Iraanse regime aasde op wraak en nam anderhalve week geleden een Britse tanker in beslag in de Straat van Hormoes.