De Lijn onderzoekt mogelijk geval van racisme van buschauffeur in Gent

De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn is een onderzoek gestart na een klacht van een passagier die stelt dat een buschauffeur zich racistisch zou gedragen hebben tegen een tienermeisje dat klem kwam te zitten tussen de busdeuren. ‘De Lijn tolereert geen racisme’, zegt woordvoerster Sonja Loos.

Het incident gebeurde volgens de getuige vorige week woensdag aan de Korenmarkt in het centrum van Gent. ‘De passagiers stappen achteraan uit en een allochtoon meisje, ongeveer vijftien jaar oud, blijft met haar arm geklemd zitten tussen de achterdeur die zich erg snel sloot’, zegt de man, die zijn verhaal deed op sociale media. ‘De reizigers op het perron verwittigden de buschauffeur en vroegen de deur terug te openen.’

De chauffeur reageerde ongepast, aldus de getuige. ‘Rustig keek hij naar zijn dashboard, vervolgens naar zijn achteruitkijkspiegel en dan weer naar zijn dashboard. Omdat het meisje nog steeds vastzat, riepen de wachtende passagiers de chauffeur tot de orde en wezen hem op het gevaar. Hij keek nogmaals in zijn achteruitkijkspiegel en reageerde daarop, in het meest platte Gents: ‘Ze moet maar naar haar land terugkeren’.’ De deur ging daarna open en het meisje kon zich bevrijden, stelt de passagier, die klacht indiende bij De Lijn.

De Lijn is een onderzoek gestart, zegt woordvoerster Sonja Loos. ‘We nemen dit heel ernstig. We verwachten van onze reizigers en chauffeurs dat ze respect tonen voor elkaar. Het onderzoek kan wel enige tijd vergen. We willen de chauffeur aan het woord laten en zijn kant van het verhaal horen en er loopt ook een technisch onderzoek naar de deuren. Die zijn uitgerust met een beveiligingsmechanisme, waardoor ze normaal automatisch terug open moeten gaan. Misschien werkten de sensoren niet goed meer, maar dat wordt nog onderzocht.’