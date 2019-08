Belgisch wielertalent Bjorg Lambrecht na zware val naar ziekenhuis gebracht

Bjorg Lambrecht (Lotto-Soudal) is na een zware val in de Ronde van Polen naar het ziekenhuis gebracht.

De 22-jarige wielrenner, die bekend staat als een klimtalent, kwam ongeveer halfweg in de derde etappe zwaar ten val.

Our @bjorg_lambrecht has crashed and has been taken to the hospital. ?? #TDP2019 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

De organisatie meldde op Twitter dat Lambrecht gereanimeerd moest worden na de val en dat hij met een helikoter naar het ziekenhuis is gebracht. De tweet werd even later verwijderd. Lambrecht zou niet met een helikopter, maar met een ziekenwagen zijn afgevoerd.

Over de precieze toestand van de renner is voorlopig geen verdere informatie beschikbaar.

Tijdens de rit van 150 kilometer tussen Chorzow en Zabrze werd het peloton geteisterd door enkele stevige regenbuien.

In de Dauphiné won Bjorg Lambrecht, in zijn tweede seizoen bij de profs, nog de trui van beste jongere. Lambrecht was bij de jeugd een wereldtopper. Zowel in de Tour de Savoie als de Ronde van de Toekomst eindigde hij als tweede, achter de jongste Tourwinnaar Egan Bernal. In Polen was hij zich aan het voorbereiden op de Vuelta.