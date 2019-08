Wat we weten over de schutter van Ohio

Wat het motief was van Connor Betts, de schutter die in Dayton, Ohio, negen mensen doodschoot, kan de politie nog niet zeggen. Dat hij geschoten zou hebben omdat hij geen toegang kreeg tot een nachtclub, is niet bevestigd. Hij zou het vuur al geopend hebben nog voor hij bij de nachtclub aankwam. Uit verschillende getuigenissen blijkt dat Betts niet hoog opliep met de politie en zich kantte tegen fascisten. Hij had blijkbaar ook een lijst gemaakt met mensen die hij wilde vermoorden.

Volgens de politie heeft de 24-jarige Connor Betts eerst iemand doodgeschoten in een steegje naast Blind Bob’s bar om vervolgens East Fifth street op te lopen en het vuur daar te openen. In totaal vermoordde hij negen mensen - onder wie zijn zus - en verwondde hij er 26.

Toen Betts de Ned Peppers bar wilde binnenlopen, werd hij doodgeschoten door de politie. ‘Als hij in de nachtclub was geraakt, zou dat catastrofaal geweest zijn’, stelde commissaris Richard Biehl.

Vervolgens deed de politie een huiszoeking in Bellbrook, waar de schutter vandaan komt. Twee ordediensten hebben CNN ondertussen verteld dat ze in het huis teksten hebben gevonden die aangeven dat Betts geïnteresseerd was in geweld.

Lijstjes: te doden en te verkrachten

Ook vroegere klasgenoten van Betts zeggen dat de schietpartij niet als een verrassing komt. Een van hen getuigde in de Dayton Daily News. ‘Ik denk niet dat het een specifiek haatmisdrijf was, maar eerder een "Ik haat iedereen"-misdrijf’, aldus Demoy Howell. Betts had in het middelbaar naar verluidt al een lijst gemaakt met mensen die hij wilde vermoorden. De beruchte lijst zou opgedeeld zijn in twee kolommen: een 'kill'-lijst voor jongens en een 'rape'-lijst voor meisjes.

Daarnaast had hij ook een Twitteraccount, waarmee hij vooral antifascistische posts likete. 'Millenials hebben een boodschap voor de generatie van Joe Biden: schiet op en sterf', was daar een van zijn laatste berichten voor de schietpartij in Ohio.

In de uren voor zijn moordende raid zou hij ook verschillende tweets geliket hebben in verband met wat in El Paso gebeurd was. Eén van die tweets zou wapenbeperkingswetten steunen, andere noemen de schutter in El Paso een 'terrorist' en 'een 'blanke supremist'.

Menstrual Munchies

Een vroegere vriend van Betts vertelde aan de Dayton Daily News dat Betts, verrassend genoeg, voorstander was van strengere wapenwetten en gekant was tegen het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, dat elke Amerikaanse burger het recht geeft een wapen te dragen ter zelfverdediging.

Betts was ook de leadzanger van de Menstrual Munchies, een 'pornogrind'-band (een subgenre van grindcore en deathmetal) met zeer expliciete teksten over seks, pornografie en sadomasochisme.

Tijdens de schietpartij droeg hij een hoodie van de band Acacia Strain, met een quote van hun nummer 'Ramirez' over de verkrachter en seriemoordenaar Richard Ramirez. Vincent Bennett, een lid van Acacia Strain, schreef op Twitter dat ze dit gedrag niet goedpraten. 'Niemand heeft het recht om iemand anders zijn leven te nemen.'