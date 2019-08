Meer dan veertig doden bij luchtaanval in zuidwesten Libië

Bij een luchtaanval met een drone op de stad Murzuk, in het zuidwesten van Libië, zijn zondagavond minstens 43 mensen om het leven gekomen. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zo is maandag vernomen bij het stadsbestuur.

Ook de internationaal erkende Regering van Nationaal Akkoord (GNA) in Tripoli zegt in een mededeling dat in Murzuk een luchtaanval plaatsvond, waarbij ‘tientallen burgerdoden en gewonden vielen’. De drone zou een huwelijksfeest gebombardeerd hebben.

Tripoli beschuldigt de troepen van generaal Khalifa Haftar van het aanval. Haftar leidt het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA). Dat geeft toe dat het een luchtaanval heeft uitgevoerd, maar ontkent dat daarbij burgers werden geviseerd. Volgens het LNA was de aanval gericht tegen verzetsstrijders die gesteund worden door buurland Tsjaad.

In Libië heerst chaos sinds de revolutie in 2011, waarbij dictator Moammar Kadhafi afgezet werd. Generaal Haftar strijdt om de macht tegen de internationaal erkende regering in Tripoli, die onder leiding staat van premier Fayez al-Sarraj. Haftar startte in april een offensief op tegen Tripoli.