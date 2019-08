Elia Viviani naar Cofidis: deal is nu ook officieel

Elia Viviani verlaat Deceuninck - Quick Step en zal de komende twee seizoenen voor het Franse Cofidis uitkomen. Dat heeft het team vandaag zelf bekendgemaakt.

Viviani kende twee uiterst succesvolle seizoenen onder de vleugels van Patrick Lefevere met ritzeges in Giro en Tour en vorige zondag nog de zege in de Prudential Ride Classic in London. De 30-jarige Italiaanse spurter kreeg bij Cofidis een financieel voordeliger contract aangeboden en besloot daarom de overstap te maken. Verwacht wordt dat Lefevere eerstdaags de Ier Sam Bennett aankondig als vervanger voor de Italiaan.