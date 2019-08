Kartonnen rietjes McDonald’s blijken niet recycleerbaar

De kartonnen, ‘milieuvriendelijkere’ rietjes bij fastfoodketen McDonald’s kunnen niet gerecycleerd worden. Dat schrijven verschillende Britse media, op basis van een interne memo die de krant The Sun kon inkijken.

In september vorig jaar werden in alle McDonald’s-vestigingen in het Verenigd Koninkrijk plastic rietjes verbannen. Ook in Brussel werd een gelijkaardig proefproject gelanceerd, waarbij de plastic rietjes vervangen werden door kartonnen exemplaren.

McDonald’s zou zo zijn steentje bijdragen aan het milieudebat. In het VK alleen al gaat het om 1,8 miljoen rietjes per dag, aldus The Sun, dus de maatregel zou wel degelijk een effect moeten hebben op de hoeveelheid afval.

Maar blijkbaar kwamen heel wat klachten over de kwaliteit van de kartonnen rietjes, die niet sterk genoeg bleken, in het bijzonder voor het drinken van milkshake. En dus besliste McDonald’s om de rietjes te verstevigen, maar daardoor konden ze ook niet worden gerecycleerd.

‘Het materiaal is recycleerbaar, maar door de dikte is dit moeilijk te verwerken’, zegt een woordvoerder in de krant. De kartonnen rietjes worden voorlopig dus bij het restafval gedumpt, aldus The Sun.

Het bedrijf zegt in de krant dat het maar om een tijdelijke maatregel gaat en dat het hard op zoek is naar een oplossing. Intussen hebben al zo’n 51.000 mensen een petitie getekend om opnieuw plastic rietjes in te voeren. Milieuverenigingen van hun kant wijzen erop dat rietjes helemaal niet nodig zijn. ‘Lippen zijn al vele miljoenen jaren een alternatief.’