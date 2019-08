Ster uit ‘Game of thrones’ maakt prestigieuze serie over prostitutie en mensenhandel voor VTM

De Nederlandse actrices Halina Reijn en Carice van Houten, vooral bekend door haar rol van Melisandre in ‘Game of thrones’, hebben samen de serie ‘Red light’ gemaakt. De Vlaams-Nederlandse productie, die zich afpseelt in de wereld van prostitutie en mensenhandel, zal bij ons te zien zijn op VTM.

Naast Halina Reijn (‘Blind’, ‘Obsession’ en ‘Valkyrie’) en Carice van Houten (‘Game of thrones’, ‘Zwartboek’, ‘Minoes’ en ‘The fifth estate’) zelf, speelt ook de Vlaamse Maaike Neuville (‘Clan’, ‘De dag’ en ‘Van vlees en bloed’) een hoofdrol in de serie. Ze spelen drie vrouwen met totaal verschillende achtergronden wiens leven met elkaar verstrengeld raakt als de echtgenoot van één van de drie mysterieus verdwijnt.

Naast de drie actrices spelen in ‘Red light’ ook bekende namen als Koen De Bouw, Geert Van Rampelberg en Joren Seldeslachts mee. De reeks wordt voor drie kwart in Vlaanderen gedraaid, en zal naast bij VTM ook in Nederland bij BNNVARA te zien zijn.

Carice van Houten als rode priesteres Melisandre op de set van ‘Game of thrones’. Foto: HBO

‘Juiste reeks op juiste moment’

Carice van Houten en Halina Reijn bedachten en initieerden de serie. ‘Het is onze missie om met ons productiehuis Man Up belangwekkende verhalen te vertellen vanuit een vrouwelijk perspectief. Red light is een verhaal met enorme urgentie, over vrouwen, seksualiteit en macht. We zijn erg trots dat na lange voorbereiding de opnames nu gaan beginnen. We geloven dat Red light een zeer wervelende, actuele serie wordt.’

Voor Maaike Neuville is dit een nieuwe, markante rol na ‘De dag’ en ‘De twaalf’. ‘Wat mij vooral aantrekt in de reeks is de focus op deze drie krachtige vrouwen die verre van perfect zijn en die elk op hun manier een onafhankelijkheidsstrijd te voeren hebben. Wat mij betreft is het de juiste reeks op het juiste moment, voor mij als actrice en voor de tijd waarin we leven.’

De cast wordt verder aangevuld met Ruth Becquart, Sofie Decleir, Jeroen Perceval, Anne-Laure Vandeputte, Jonas Vermeulen, Herwig Ilegems en Peter Gorissen. Andere Nederlandse namen worden later bekendgemaakt.

De regie van Red Light is in handen van Wouter Bouvijn en Anke Blondé. Wouter Bouvijn maakte eerder dit jaar ‘De twaalf’, een reeks die op Canneseries de prijs kreeg voor het Beste Scenario. Anke Blondé leverde eerder dit jaar de veelgeprezen film ‘The best of Dorien B’ af. Hoofdschrijver van Red Light is Esther Gerritsen (‘Instinct’). Daarnaast schrijven Frank Ketelaar (‘Bloed, zweet en tranen’, ‘Klem’, ‘Overspel’) en Christophe Dierickx (‘De bende van Jan de Lichte’, ‘Tabula rasa’, ‘De helaasheid der dingen’) mee aan het scenario.