Lionel Messi valt op eerste training bij Barcelona meteen geblesseerd uit

Lionel Messi heeft maandag tijdens zijn eerste training van het nieuwe seizoen bij FC Barcelona een scheur in de rechterkuit opgelopen, zo maakte de club maandag bekend. Messi reist daarom niet mee met zijn club naar de Verenigde Staten, waar Barcelona woensdag en zaterdag tegen het Italiaanse Napoli speelt. Het is nog niet duidelijk wanneer de Argentijn de training kan hervatten.

Lionel Messi was nog maar aan zijn eerste training bij Barça bezig, nadat hij enkele weken extra verlof had gekregen omdat hij met Argentinië de Copa America speelde. Het toernooi in Brazilië eindigde in mineur voor de Argentijnse nummer tien, die rood kreeg in de kleine finale tegen Chili. Die won La Albiceleste weliswaar met 2-1, maar Messi liep toen al gefrustreerd rond omdat hij weer eens met Argentinië naast de hoofdprijs had gegrepen.

Na zijn uitsluiting haalde hij zwaar uit naar de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL, die hem een schorsing van drie maanden voor het nationale elftal oplegde. Zonder veel erg allemaal, de kwalificaties voor het WK 2022 starten in Zuid-Amerika pas in maart volgend jaar.