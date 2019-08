Knokke-Heist heeft de gevaarlijkste dijk van België

Op de dijk van Knokke-Heist gebeuren de meeste ongevallen. Dat blijkt uit cijfers van veiligheidsinstituut Vias. Over de hele kustlijn gebeurden in 2018 in totaal zo’n 24 ongevallen, waarbij 27 gewonden vielen.

Sinds 2016 dalen de cijfers dalen elk jaar, maar één constante blijft. Knokke-Heist heeft de gevaarlijkste dijk. Van de 24 ongevallen die in 2018 veroorzaakt werden op de Belgische dijken, gebeurden er dertien in Knokke-Heist, waarbij vijftien gewonden vielen. ‘Die cijfers zijn zeer gering voor het aantal mensen dat voorbijrijdt’, antwoordt burgemeester Leopold Lippens.

Ook al dalen de cijfers de laatste jaren, ten opzichte van vijf jaar geleden is er een lichte stijging te merken voor Knokke-Heist en Oostende. Knokke-Heist telde in 2014 twaalf ongevallen en twaalf gewonden. In Oostende werden in 2018 drie ongevallen veroorzaakt waarbij evenveel gewonden vielen, terwijl dat in 2014 maar twee ongevallen waren met in totaal één gewonde.

Ter vergelijking, in Middelkerke vielen ook in totaal drie gewonden bij evenveel ongevallen, maar Middelkerke kende een daling ten opzichte van vijf jaar geleden. Daarna volgt Nieuwpoort met twee ongevallen en twee gewonden. Vervolgens komen Brugge, met één ongeval en twee gewonden, en Blankenberge en koksijde met één ongeval en één gewonde. De veiligste zeedijken zijn te vinden in De Panne en De Haan, waar in 2018 geen ongevallen gebeurden.

Slechte score

In 2017 werden er op de Belgische dijken nog 38 ongevallen veroorzaakt. Daarbij vielen 41 gewonden. ‘In sommige steden heeft de politie veel aandacht voor veiligheid op de dijk’, zegt Benoit Godart, woordvoerder van Vias. ‘Daarnaast waren er vorige zomer veel mensen aan zee, wat het moeilijker maakt om ernstige ongevallen te veroorzaken.’

De cijfers bevatten enkel de ongevallen waarvoor de politie verwittigd werd. ‘We krijgen de cijfers van de politie. Als je van je step bent gevallen en je hebt de politie niet gebeld dan wordt dat er niet bijgerekend’, stelt Godart. Idem voor lichte aanrijdingen tussen een gehuurde gocart en een wandelaar.

Elektrische fietsen

Knokke-Heist en Oostende, de ‘slechtste’ leerlingen van de klas, hebben beiden een lange zeedijk, waarbij een deel van de dijk een autoweg is. Strandgangers moeten dus de weg oversteken om het strand te bereiken. ‘Daarbij is het fietspad heel smal waardoor fietsers soms op het voetpad rijden en er is ook geen fysieke scheiding tussen fietsers en voetgangers’, vertelt Godart.

‘Er is één probleem en dat zijn de elektrische fietsen die te snel rijden. Oudere mensen maken daar ook gebruik van en hebben niet altijd even snelle reflexen’, stelt burgemeester Lippens. ‘Als we bredere fietspaden aanleggen, gaan bestuurders van elektrische fietsen nog sneller rijden.’ Hij vertelt erbij dat de dijk van Knokke-Heist autovrij is tussen elf uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds.