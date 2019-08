‘Automodus’ moet smartphonegebruik achter stuur afraden

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) probeert om zo veel mogelijk Belgen te overtuigen de smartphone niet meer te gebruiken achter het stuur. Een nieuwe campagne rond afleiding in de wagen zet de ‘automodus’ in de kijker.

Automodus is niet echt een optie op de smartphone, zoals de vliegtuigmodus. Het staat voor de bewuste keuze om afleiding in het verkeer te vermijden door de smartphone buiten handbereik te leggen, op ‘niet storen’ of stil te zetten. Volgens de VSV is de bereidheid onder de Belgen om in ‘automodus’ te gaan toegenomen.

‘De grote meerderheid van de Vlaamse automobilisten vindt het overigens heel normaal om even niet bereikbaar te zijn als ze met de wagen rijden, en 78 procent is ervan overtuigd dat in ‘automodus’ gaan een aanrijding kan voorkomen’, besluit VSV uit eigen onderzoek.

Er bestaan al verschillende mogelijkheden om de automodus in te schakelen. Samsung lanceerde bijvoorbeeld een app die automatisch binnenkomende telefoontjes, smsjes en Whatsapp-berichten kan beantwoorden tijdens autoritten.

Drivemode is een uitgebreide app, waarop ingesteld kan worden om alleen maar bellers te informeren dat je op weg bent, maar je kunt ook de basisfuncties van je smartphone controleren via simpele swipes en spraakcommando’s.

DBT, een transportbedrijf uit de Noorderkempen, rustte in 2017 als eerste in België zijn veertig vrachtwagens uit met de app Freeedrive. Die moet voorkomen dat chauffeurs zich tijdens het rijden laten verleiden door hun gsm.

De campagne van VSV loopt van 5 augustus tot 1 september en is in samenwerking met alle telecomoperatoren in Vlaanderen. De VSV blijft afleiding door smartphonegebruik achter het stuur aankaarten, omdat uit eigen onderzoek blijkt dat het nog steeds een groot probleem is.