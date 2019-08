Meteorietenregen in aantocht: vanaf deze week volop vallende sterren te spotten

De komende dagen zijn weer heel wat vallende sterren te zien aan het firmament. Vooral de nacht van 12 op 13 augustus wordt de moeite waard voor spotters, meldt volkssterrenwacht Urania. Al kan de maan roet in het eten gooien.

Jaarlijks trekt de aarde door de Perseïdenzwerm, een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Heel wat stofdeeltjes botsen dan aan 60 kilometer per seconde met de dampkring van de aarde, en branden op, wat een kortstondige lichtstreep veroorzaakt: een meteoor, of een vallende ster.

Vanaf donderdag 8 augustus stijgt de activiteit van de Perseïden sterk, tot aan het maximum in de nacht van 12 op 13 augustus. Door de hoge stand van de radiant (de plaats vanwaar de meteoren van een zwerm vandaan te lijken komen) aan de hemel, is het grootste aantal Perseïden in de tweede helft van de nacht te zien.

Het beste moment om vallende sterren te spotten valt rond 4u ’s morgens. Dan kan je op een donkere plaats wel tientallen meteoren per uur waarnemen. Daarvoor is geen telescoop of verrekijker nodig: het volstaat om met het blote oog een kwartiertje te kijken naar een willekeurige plaats aan de hemel, bij voorkeur in een donkere omgeving met weinig lichtvervuiling. Vanuit een stedelijke omgeving (met veel lichtvervuiling) zal het zichtbare aantal meteoren dus een stuk lager zijn. Ook de maan zal dit jaar het spektakel verstoren.

Wie liever in groep naar de vallende sterren kijkt, kan vrijdagavond 9 augustus terecht bij Volkssterrenwacht Urania. Dan wordt een infoavond georganiseerd vanaf 20 uur, met begeleiding en extra planetariumvoorstellingen. ‘Ook de Urania-telescoop staat, bij helder weer, op de hemel gericht om de bezoekers een blik in het heelal te gunnen, en de zomersterrenbeelden te leren kennen’, klinkt het. Verder ook nog te bewonderen: de maan en de planeten jupiter en saturnus. De toegang is gratis.