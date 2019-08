‘Afhandelen bagageproblemen prioriteit, zetten ook boten in’

Brussels Airlines probeert de achtergebleven koffers op Brussels Airport zo snel mogelijk op de eindbestemming te krijgen, nadat een geblokkeerde bagageband zaterdag voor chaos zorgde. Uiteindelijk bleven 7.000 à 8.000 koffers achter, laat Nathalie Pierard van Brussels Airport weten.

‘Het ideale scenario zou zijn dat alle achtergebleven koffers vandaag naar hun bestemming vertrekken, maar het kan tot woensdag duren voor dat mogelijk is’, zegt Pierard. ‘Op sommige bestemmingen wordt maar één keer per week gevlogen.’

Zondagavond werd 75 procent van de koffers al opgestuurd, maandagmiddag bleven nog een 500-tal stuks over. 'De meeste bagage zal dinsdagochtend opgestuurd zijn, maar er zullen nog enkele overblijven die naar moeilijke bestemmingen moeten', zegt Pierard.

Boten

‘We proberen alle achtergebleven koffers zo snel mogelijk op de eindbestemming te krijgen, maar dat is niet altijd even evident’, legt Wencke Lemmens, woordvoerder van Brussels Airlines uit. ‘We zijn ook afhankelijk van de capaciteit van andere luchthavens. Het gebouw in Tenerife is bijvoorbeeld niet groot, dus daar is de verwerkingscapaciteit beperkt’, zegt Lemmens.

Op sommige bestemmingen wordt niet dagelijks gevlogen. Daarom maakt Brussels Airlines ook gebruik van boten. ‘Om bagage op Corsica te krijgen, vliegen we de koffers eerst naar Lyon. Dan worden ze met een vrachtwagen naar een haven gebracht. Daar gaan ze met de boot naar Corsica’, legt Lemmens uit.

Het is ook belangrijk te weten dat een koffer al vertrokken kan zijn in Zaventem, maar nog niet per se bij de passagier geraakt is. ‘Dat hangt af van de luchthavens ter plaatse, of de hotels. Reizigers kunnen hun koffer zelf afhalen op de luchthaven, of die naar hun hotel laten brengen’, zegt Lemmens.