Praag moet plek van rebellie beschermen tegen toeristen

Extra politiepatrouilles en bewakingscamera’s moeten voorkomen dat eenieder zomaar een boodschap kan achterlaten op de John Lennon-graffitimuur in Praag.

De John Lennon-muur in het historische centrum van Praag, uitgegroeid tot een belangrijk symbool van vrij meningsuiting, zal in de toekomst niet langer door eenieder kunnen worden aangevuld, zo heeft het stadsbestuur aangekondigd.

Het stuk muur tegenover de Franse ambassade was de plek waar jongeren met graffiti hun ongenoegen tegenover het communistische regime kwamen ventileren. Dat gebeurde al in de jaren zeventig, maar toen na de moord op de Beatle in 1980 naast de politieke slogans ook heel wat afbeeldingen en liedjesteksten van hem op de muur verschenen, werd Lennons naam aan de muur gelinkt.

De muur groeide uit tot een trekpleister, maar werd zoals zovele andere populaire locaties een slachtoffer van zijn eigen succes. Meer en meer passanten wilden zelf iets achterlaten op de muur, maar hadden niet altijd voldoende passie of talent in huis.

Dat ook steeds meer reisgidsen extra geld probeerden verdienen door hun groep toeristen spuitbussen aan te bieden, maakte het probleem nog erger. En dan waren er nog de dronken toeristen die ’s nachts obscene boodschappen achterlieten op de muur. Ook de omliggende panden, en zelfs de bomen, waren niet veilig voor hun spuitbussen.

In ere herstellen

De eigenaar van het pand waartoe de muur behoort, de streng katholieke Orde van Malta, had er zijn buik van vol en diende klacht in bij het stadsbestuur, dat heeft aangekondigd dat er extra politiepatrouilles en bewakingscamera’s worden ingezet om de muur te beschermen.

Dat is best ironisch, want het was net door het plaatsen van camera’s door het communistische regime bij de Franse ambassade dat critici destijds slogans op de tegenovergelegen muur begonnen schrijven.

De Orde van Malte wil de muur ook in ere herstellen. Internationale artiesten zullen worden uitgenodigd om op de muur een hommage te brengen aan Lennon en Václav Havel, de oud-dissident die een belangrijke rol speelde bij de Fluwelen Revolutie en president zou worden. Het wordt daarna verboden om zomaar zelf op de muur te gaan kladden. Toevoegingen zullen enkel worden toegelaten op bepaalde dagen.