‘Hongkong staat op zucht van extreem gevaarlijke situatie’

Terwijl duizenden inwoners van Hongkong maandag deelnemen aan een nationale staking, heeft regeringsleider Carrie Lam op een persconferentie de acties opnieuw veroordeeld. ‘De protesten hebben wet en recht in Hongkong gigantisch ondermijnd’, zei ze. ‘We staan op een zucht van een extreem gevaarlijke situatie.’

‘De massale demonstraties hebben de meerderheid van de bevolking in Hongkong grote angst bezorgd, vooral omdat de demonstraties maandagochtend op het openbaar vervoer van de stad gericht zijn’, zei Lam tijdens haar eerste publieke optreden in twee weken tijd. De oproepen van de demonstranten om op te stappen, legt ze resoluut naast zich neer.

‘Inwoners weten niet of ze nog kunnen vertrouwen op het openbaar vervoer, sommigen raken zelfs helemaal niet meer op het werk’, zei Lam. ‘We houden allemaal van Hongkong. Het is tijd om samen te komen, de verschillen te overstijgen en de orde te herstellen. De chaos en het geweld moeten ophouden.’

Lam verklaarde nog dat de ‘illegale protesten de stad op een zucht van een zeer gevaarlijke situatie’ gebracht hebben. Ze zei letterlijk dat de protesten de soevereiniteit van China in het gevaar hebben gebracht, net als de speciale status die Hongkong binnen China geniet. ‘De regering zal resoluut zijn in de ordehandhaving in Hongkong en zal het vertrouwen herstellen’.

Demonstranten stroomden ook samen in een winkelcentrum. Foto: REUTERS

Duizenden betogers

Volgens de organisatoren nemen maandag tienduizenden mensen deel aan de staking. De in Hongkong wonende geschiedkundige Antony Dapiran zei maandagochtend op CNN dat het om de grootste protesten in de stad gaat sinds 1967. Demonstranten hebben in zes districten tegelijk straten ingepalmd en het openbare leven platgelegd. Het openbaar vervoer ligt op heel wat lijnen helemaal plat, omdat betogers treinen en metro’s verhinderen uit te rijden. Op de luchthaven zijn meer dan honderd vluchten geannuleerd. Doorheen de dagen worden nog meer acties verwacht.

Op een persconferentie zei de politie al 82 mensen te hebben gearresteerd. Ooggetuigen melden dat ze ook traangas heeft ingezet om betogers uiteen te drijven. De krant South China Morning Post tweette dan weer een video waarop een taxi te zien is die schijnbaar opzettelijk een groep betogers aanreed.

A video obtained by the @SCMPNews showed that a taxi ramming through a crowd of protesters on the eastbound of Harcourt Road (right side), injuring a few #hongkongprotests #HKstrike pic.twitter.com/N9kAe8IPio — Jeffie Lam (@jeffielam) August 5, 2019

‘Tijdverlies’

Veel indruk op de betogers maakte de speech van Lam overigens niet. ‘Het is tijdverlies om naar haar te luisteren’, zei de twintigjarige universiteitsstudent Jay Leung tegen Reuters. ‘Het is net de overheid die niets doet om eenheid onder de bevolking te smeden.’

De voormalige Britse kolonie Hongkong is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.