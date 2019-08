Simon Mignolet kiest opvallend rugnummer en kan dinsdag al debuteren voor Club Brugge in de Champions League

Toptransfer Simon Mignolet kan dinsdagavond al zijn debuut maken voor Club Brugge in de Champions League. De doelman zit meteen in de selectie voor de clash met Dinamo Kiev. Hij zal bij blauw-zwart aantreden met rugnummer 88, zijn geboortejaar.

Mignolet zit meteen in de selectie van Club Brugge voor de Champions League-clash met Dinamo Kiev dinsdagavond. De Limburger kan dus na amper 48 uur op Belgisch grondgebied en één training al meteen zijn debuut maken voor blauw-zwart.

Het gaat dus ontzettend snel voor de topaankoop van Club Brugge, die gisteravond ontvangen werd in het Kasteel van Bever van voorzitter Bart Verhaeghe. Daarna kreeg Mignolet omstreeks 1 uur nog een rondleiding in het oefencomplex, om een korte nacht door te brengen in het chique La Réserve. Om 7 uur moest de doelman immers alweer uit de veren voor medische tests in het ziekenhuis van Knokke, en nog voor de ochtendtraining van 10u30 was Mignolet al voorgesteld aan zijn nieuwe collega’s. Inclusief stevige handshake met Ethan Horvath, tot op heden eerste doelman.

Aangebrand rugnummer

Mignolet zal bij Club Brugge aantreden met rugnummer 88, zijn geboortejaar. Toch is het een opvallende keuze: het nummer wordt meestal angstvallig gemeden omdat het sinds de Tweede Wereldoorlog verbonden is met de ‘HH’ van Adolf Hitler. Tien jaar geleden stak er in België al eens een stormpje op rond toenmalig Genk-speler Daniël Tözser toen die met hetzelfde nummer in actie kwam. Patrick Dewael riep als voormalig Minister van Binnenlandse Zaken de Belgische voetbalclubs in diezelfde periode op rugnummer 88 niet meer te gebruiken omdat het kan verwijzen naar ‘Heil Hitler’.

