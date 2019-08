Drugsvaten in beslag genomen dankzij optreden De Romeo’s

Een deel van het plein aan het gemeentehuis in Weelde (Ravels) is afgelopen zaterdag meer dan vier uur afgesloten gebleven. Een onbekende had er een bestelwagen met daarin vijf vaten met chemische stoffen geparkeerd. Die komen hoogstwaarschijnlijk van een drugslabo.

Op datzelfde plein vond gisteren het Midzomerfeest plaats, met optredens van onder meer De Romeo’s. Medeorganisator Mario Verbeek wilde zaterdagnamiddag het podium opstellen en merkte toen de bestelwagen met Belgische nummerplaten op.

Man kan ontkomen

‘Er geldt dit weekend een parkeerverbod op het plein, dus moest het voertuig weg. Omdat er niemand in de wagen zat, bracht ik de politie op de hoogte en vermeldde de nummerplaat. Even later kwam de bestuurder eraan en ging in de wagen zitten. Toevallig kwam op dat moment ook de politie aangereden. De bestuurder sprong uit de auto en zette het op een lopen.’

De politie deed een zoekactie, maar de man kon ontkomen. ‘In de bestelwagen bevonden zich vijf vaten met een chemische substantie’, zegt burgemeester Walter Luyten (CD&V). ‘Onderzoek moet duidelijk maken of de inhoud bestaat uit afval van een drugslabo of nog gebruikt moesten worden voor de aanmaak van drugs. Uit veiligheidsoverwegingen werd het plein afgesloten. De Civiele Bescherming heeft de vaten meegenomen.’ Rond 21 uur werd de bestelwagen opgehaald door een takelfirma en weggebracht voor sporenonderzoek.