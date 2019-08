‘Geef chauffeurs hoger uurloon en meer respect, dan komt het goed’

Je kunt heel hard roepen dat er onvoldoende chauffeurs zijn om de vacatures in de transportsector in te vullen, maar dat biedt nog geen oplossing voor het probleem. “Er zijn nochtans mogelijkheden om het tij te keren, te beginnen bij de verhoging van het respect voor de chauffeurs”, vindt Kristien Segers, die specifiek voor deze sector, al 12 jaar een eigen selectiekantoor met intussen ook een opleidingscentrum en een rijschool runt. “Door hen menswaardig te behandelen en betere loonvoorwaarden te bieden, zal de situatie op de arbeidsmarkt normaliseren.”

Kristien Segers van Segers Group weet waar ze over spreekt. Als rekruteerder en opleider van goed getrainde en gemotiveerde chauffeurs en andere logistieke profielen, weet ze waar de knelpunten liggen. “Het begint allemaal bij de evoluties in de maatschappij, waarbij we ’s avonds via internet pakjes bestellen en verwachten dat ze ’s morgens aan huis worden geleverd”, zegt ze.

“Niemand schijnt te beseffen dat de magazijnmedewerkers en chauffeurs daarvoor ’s nachts moeten opstaan en, onder een immense druk, de hele dag in de weer zijn om aan de verwachtingen te voldoen. Heel wat bedrijven zijn verplicht daar in mee te gaan en leggen hun mensen een planning op die op termijn onhaalbaar wordt. Logisch dat de chauffeurs, die ook met een toenemende verkeersdrukte geconfronteerd worden, na verloop van tijd afhaken. En dat is jammer, want de meeste van hen rijden nochtans erg graag. Meestal beseffen ze niet dat er ook jobs voor hen zijn rond de kerktoren, in vaste uurschema’s. Ik denk aan vaste pendelrondes voor ziekenhuizen, afvalophaling, banken of maaltijdbezorging. De uitstroom is dus niet altijd nodig.”

Goederenbegeleider

De sleutel zou kunnen liggen in de verloning. “Je merkt dat getalenteerde mensen soms voor een paar euro meer, kiezen voor een 9-to-5-job in een andere sector, waarbij ze ’s avonds en in het weekend bij hun gezin kunnen zijn. Als die mensen beter verloond zouden worden in het transport, kunnen ze minder uren per week gaan werken, en zo ruimte maken voor nieuwkomers. Het zijn de werkgevers die daarvoor moeten zorgen, ook al worden zij geremd door de bikkelharde concurrentie en de hoge kosten voor heel wat wettelijke verplichtingen.”

“Misschien dat de talrijke subsidies die nu worden uitgekeerd meer goed voor de sector zouden doen als ze in het loonzakje van de chauffeurs zouden terechtkomen… Ze verdienen dat trouwens, want de vereisten zijn sterk toegenomen. Ze zijn veel meer dan chauffeurs met het juiste rijbewijs, want ze moeten ook communicatief, commercieel, probleemoplossend en voorkomend zijn. Misschien dat de functietitel kan herdoopt worden tot goederenbegeleider of logistiek ambassadeur.”

