Weyts: ‘Vlaamse coalitiekeuze nog niet in definitieve plooi’

Van de Vlaamse regeringsvorming werd snel witte rook verwacht, maar Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) tempert de verwachtingen. ‘We zitten wat betreft coalitiekeuze zeker nog niet in een finale definitieve plooi.’

In de Wetstraat werd gedacht dat Vlaams informateur Bart De Wever afgelopen weekend of begin deze week bekend zou maken met welke partijen zijn N-VA een Vlaamse regering wil vormen. Maar de kans bestaat dat we langer zullen moeten wachten.

Volgens Vlaams minister en N-VA-kopstuk Ben Weyts is de knoop nog niet doorgehakt, integendeel. ‘We zitten wat betreft coalitiekeuze zeker nog niet in een finale definitieve plooi’, zei Weyts vanochtend op Radio 1. ‘Vandaar dat er deze week nog wat contacten zullen plaatsvinden.’

De N-VA hield lange tijd Vlaams Belang aan boord, maar een meerderheid kwam nooit in zicht. Mathematisch zijn drie opties mogelijk: Zweeds (N-VA, CD&V, Open VLD), Bourgondisch (N-VA, Open VLD, SP.A) of een minder waarschijnlijke combinatie van N-VA, CD&V en SP.A. Aan alle opties zijn voor de N-VA nadelen verbonden.

Minister-president Jan Jambon

De kans lijkt steeds groter dat niet De Wever, maar wel Jan Jambon op koers ligt om Vlaams minister-president te worden. Weyts opperde eerder al dat de ex-minister van Binnenlandse Zaken een goede kandidaat zou zijn.

‘We hebben veel sterke kandidaten die dat mandaat kunnen invullen’, bleef Weyts op de vlakte. ‘Jan Jambon zou een goede minister-president zijn, net zoals we nog andere kandidaten in de rangen hebben die dat kwaliteitsvol zouden kunnen invullen.’

Weyts wilde verder niet meer kwijt over de regeringsvorming. Hij zei wel dat de vertraging niet aan de N-VA te wijten is. ‘Mogelijk krijgen we deze week een doorbraak, maar discretie is geboden’, aldus Weyts.