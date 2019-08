Omstreden website 8chan offline gehaald na dodelijke schietpartij

De website 8chan, waar de dader van de massamoord in El Paso zijn manifest publiceerde, is vanmorgen onbereikbaar. Dat is waarschijnlijk een gevolg van de beslissing van netwerkleverancier Cloudflare zondag om de site niet meer te beveiligen.

Negentien minuten voor het bloedbad begon, verscheen op de haatwebsite 8chan een racistisch ‘manifest’ waarin van een nakende aanval op latino’s sprake was. Inmiddels werd duidelijk dat het pamflet geschreven werd door de 21-jarige schutter Patrick Crusius, die zaterdag 20 doden en 26 gewonden maakte bij de schietpartij in El Paso, Texas.

Zondag maakte netwerkbedrijf Cloudflare bekend dat het 8chan vanaf maandag niet meer zou beveiligen. De ceo van Cloudflare, Matthew Prince, wijst het manifest op de omstreden website aan als de aanleiding voor het stopzetten van het contract. De beslissing van Prince maakt het netwerk van 8chan uiterst kwetsbaar voor zogenoemde Denial of Service aanvallen, waarbij een website onbereikbaar wordt gemaakt door het te bombarderen met vals verkeer. Maandagochtend was 8chan niet meer bereikbaar. De beheerders van de site hebben al via Twitter laten weten dat ze verwachten in de komende 24 tot 48 uur ‘even uit de lucht’ te zijn ‘terwijl we een oplossing uitwerken’.Twee jaar geleden zei Cloudflare ook zijn steun op voor de neonazi website The Daily Stormer, in de nasleep van de extreemrechtse betoging in Charlottesville.

Het bloedbad in El Paso was al het derde in korte tijd dat werd ‘aangekondigd’ op 8chan, waaronder ook de bloederige aanval op twee moskeeën in Christchurch.

Wetteloosheid

‘De redenering is simpel: 8chan heeft bewezen dat ze wetteloos zijn en die wetteloosheid heeft geleid tot veel tragische overlijdens’, schreef Prince. Hij benadrukt dat 8chan zelf de wet niet schendt door de inhoud niet te modereren, maar hij vindt dat ‘het wel een omgeving creëert waarin genoten wordt van de schending van de wet’.

De beslissing werd volgens Prince niet licht genomen. ‘Cloudflare is een netwerk provider, en ons doel is om beter internet te bouwen. We vinden het belangrijk om onze beveiliging wijd te verspreiden, zodat cyberaanvallen minder aantrekkelijk zouden worden, ongeacht de inhoud van de website’, verdedigt Prince zijn beleid.

‘We tolereren inhoud dat we zelf verwerpelijk vinden, maar we trekken de lijn bij platformen die aantonen dat ze rechtstreeks betrokken zijn bij tragische gebeurtenissen’, schreef Prince.

Prince is ervan overtuigd dat 8chan een andere host zal vinden. ‘Door actie te ondernemen hebben we ons eigen probleem opgelost, maar niet dat van het internet.’ Hij haalt het voorbeeld van de Daily Stormer aan. ‘Twee jaar geleden stopten we de samenwerking met de Daily Stormer, maar nu maken ze gewoon gebruik van een van onze concurrenten. Ze scheppen op dat ze meer gebruikers hebben dan ooit.’

De ceo dringt aan op een duidelijkere wetgeving, die aangeeft wat wel en niet kan online.