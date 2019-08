Indiase regering gaat grondwettelijke autonomie van Kasjmir intrekken

De intrekking van de autonomie van Kasjmir is een reactie op de groeiende onrust in de regio. Er werd gewaarschuwd voor terreuraanvallen, veel mensen ontvluchtten de regio uit angst.

Het is al langer onrustig in de regio Kasjmir, een grensgebied tussen India en Pakistan. Het gebied wordt geclaimd door beide landen. Dit weekend laaide de spanning echter op, nadat Indiase veiligheidsdiensten waarschuwden voor een mogelijke aanval van extremisten. De militante groepen werden volgens India gesteund door buurland Pakistan, en de Indiase autoriteiten claimen dat deze groeperingen recent vijf militairen doodden.

Angst

De waarschuwingen leiden tot angst bij de arbeiders, toeristen en Hindoe-pelgrims in Kasjmir. De regio is erg in trek bij pelgrims, die een heilige tempelgrot in het Indiase deel als belangrijk bedevaartsoord beschouwen. Op de route naar de tempel zou een landmijn gevonden zijn, gemaakt door Pakistan. De Pakistaanse autoriteiten ontkennen die beschuldigingen.

Na de terreurwaarschuwing probeerden velen het vliegveld van de stad Srinagar te bereiken, in de hoop een vliegtuig naar de hoofdstad Delhi te kunnen nemen.

In het Indiase deel van de regio zijn het internet en mobiele telefonie geblokkeerd, blijven scholen vandaag gesloten en hebben verschillende lokale politici huisarrest gekregen.

Speciaal statuut



Indiaas Kasjmir, meer bepaald de staat Jammu en Kasjmir, geniet volgens de grondwet een speciaal statuut dat het een grote autonomie geeft. De heersende Bharatiya Janata party (BJP), die de hindoeregering leidt, heeft er al enkele keren mee gedreigd de privileges van de hoofdzakelijk door moslims bewoonde regio af te pakken. Premier Modi en zijn hindoe-nationalistische partij Bharatiya Janata wonnen de verkiezingen begin dit jaar mede door beloften om de speciale rechten van Kasjmir onder de Indiase grondwet te schrappen.



Een van de privileges in het betrokken grondwetsartikel 35A stipuleert dat mensen van buiten de staat geen grond mogen kopen in Jammu en Kasjmir. Veel Kasjmiri vrezen dat een intrekking ervan zal leiden tot een fundamentele verandering van de demografie van het territorium.



Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied. India beheerst het centraal en het zuidelijk deel terwijl Pakistan het noordwestelijk deel bestuurt. Het noordoostelijk deel is dan weer in handen van de Chinezen.