Trump: ‘Er is geen plaats voor haat in ons land’

Na de twee dodelijke schietpartijen van afgelopen weekend zegt de Amerikaanse president Donald Trump dat er ‘geen plaats is voor haat in ons land’. Hij noemde de schutters ook mentaal ziek.

Trump belooft dat er meer zal gedaan worden om massaschietpartijen te voorkomen in de Verenigde Staten. ‘We hebben al veel gedaan maar misschien moet er nog meer gedaan worden’, zei de president. ‘Dit is al jaren aan de gang, en we zijn er op dit moment mee bezig’, zei hij. ‘We zullen ervoor zorgen dat dit stopt.’ Hij uitte zijn medeleven aan de inwoners van El Paso en Dayton.

De president voegde er aan toe dat ook mentale aandoeningen een rol spelen. ‘Dit zijn mensen die heel erg geestelijk ziek zijn’, zei hij.

Maandag zal Trump een persconferentie geven, maar hij kondigde al aan dat alle vlaggen aan federale gebouwen en aan het Witte Huis halfstok zullen hangen.

Today, I authorized the lowering of the flags to half-staff at all Federal Government buildings in honor of the victims of the tragedies in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

....The flags at the White House will be lowered today through Thursday, August 8. Melania and I are praying for all those impacted by this unspeakable act of evil! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Schietpartijen

In Texas opende een 21-jarige man het vuur in een shoppingcentrum. Daarbij kwamen minstens 20 mensen om en vielen meer dan 20 gewonden. Deze zaak wordt door de FBI als een terreurmisdrijf behandeld.

Enkele uren later werd ook in Ohio geschoten. Daar was het doelwit een populaire bar. Er vielen negen doden op één minuut. De 24-jarige schutter verwondde minstens 26 anderen.