Tienermeisje komt om onder vrachtwagen in Beerse

In het centrum van Beerse in de Antwerpse Kempen is zondagavond een tienermeisje omgekomen toen ze onder een vrachtwagen terechtkwam. Dat bevestigt burgemeester Bart Craane.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken, want die zijn nog bijzonder onduidelijk. Zo moet nog worden uitgeklaard of het meisje met haar fiets ten val kwam of door de vrachtwagen werd aangereden. Volgens de burgemeester haalde de vrachtwagen het meisje in en kwam ze ten val. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Burgemeester Craane vindt dat er te veel vrachtwagens door de gemeente rijden. Om het vrachtverkeer uit de dorpskern te halen wil hij een ringweg aanleggen. Dat zei hij op VRT NWS.