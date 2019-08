Inter-coach Antonio Conte hoopt “vurig” op komst van Lukaku

Antonio Conte, trainer bij Inter Milan, hoopt dat hij Romelu Lukaku spoedig bij zijn team mag verwelkomen. “We blijven werken aan het dossier”, vertelde de Italiaanse T1 zondag na de oefenwedstrijd van Inter tegen Tottenham (1-1) in Londen. “Ik heb er begrip voor dat sommige zaken nog geregeld moeten worden, maar hoop vurig dat alles in orde komt.”

Lukaku is momenteel nog altijd eigendom van Manchester United, maar lijkt andere oorden te gaan opzoeken. De Rode Duivel liet de voorbereiding met het Engelse team grotendeels aan zich voorbij gaan en flirtte de voorbije weken meermaals met Inter. Maar zijn naam circuleert ook bij een andere Italiaanse grootmacht: Juventus. De club uit Turijn zou Lukaku willen ruilen tegen Paulo Dybala.

“Lukaku is een erg goede speler, ik wilde hem toen ik Chelsea trainde niet voor niets aantrekken”, vertelde Conte. “Ik hoop dus dat zijn transfer rondgeraakt. Of ik de concurrentie van Juventus vrees? Ik heb in de krant gelezen dat ook die club Lukaku wil, maar lig er niet van wakker.”