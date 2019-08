Walmart blijft ook na schietpartij wapens verkopen in Texas

Walmart heeft geen plannen om de verkoop van wapens of munitie aan banden te leggen na de schietpartij in een Walmart-winkelcentrum in El Paso (Texas).

‘Onze core business blijft ongewijzigd.’ Tijdens een interview met het persagentschap Bloomberg liet Walmart weten dat de schietpartij van zaterdag, waarbij twintig mensen om het leven kwamen en 26 anderen gewond raakten, niets zal veranderen aan de wapen- en munitieverkoop van het bedrijf. ‘De nadruk heeft bij ons altijd al gelegen op een wapenverkoper zijn die zijn verantwoordelijkheden opneemt’, zei woordvoerder Randy Hargrove. ‘Wij stellen meer eisen dan de wet nodig acht. Wij voeren namelijk bij elke klant een background check uit vooraleer we een wapen verkopen.’

De woordvoerder voegde ook toe dat Walmart sinds 2015 geen ‘moderne sportgeweren’ meer verkoopt, waarmee hij verwijst naar semi-automatische geweren. Ook luchtdrukgeweren en speelgoed dat op wapens lijkt, worden sindsdien geweerd uit de winkels. ‘Bovendien werd de minimumleeftijd voor het aankopen van een wapen in onze shops verhoogd van 18 jaar naar 21 jaar’, aldus Hargrove. ‘We hebben geen enkele speciale richtlijn uitgevaardigd na de schietpartij in El Paso, Texas.’

Trainingen voor personeel

Alle werknemers van het Walmart-winkelcentrum in Texas krijgen vier keer per jaar een training die zich toespitst op situaties waarbij een schutter het shoppingcenter betreedt. De werknemers wordt gevraagd om eerst een poging te ondernemen om de schutter niet binnen te laten in het gebouw, hem vervolgens toegang te weigeren en tot slot aan - eventueel gewapende - zelfverdediging te doen wanneer de schutter ‘het pand toch betreedt en een bedreiging vormt’. De trainingen worden gegeven in samenwerking met de Texas State University.

De 21-jarige dader van de schietpartij van afgelopen weekend had zijn wapen verkregen op een legale manier. Dat meldden de Amerikaanse autoriteiten.