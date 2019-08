Club Brugge stunt met Simon Mignolet

Foto: Action Images via Reuters

Club Brugge heeft een kanjer van een topdoelman binnengehaald. Rode Duivel Simon Mignolet (31) arriveerde zondagavond in België om maandag de medische testen af te leggen in Brugge. Hij kan een contract van vijf jaar ondertekenen bij Club.

Zondagmiddag zat Mignolet nog op de bank van Liverpool tijdens de Community Shield tegen Manchester City. De Sint-Truidenaar had nog twee jaar contract in Engeland, maar Club is financieel ver gegaan om hem binnen te halen.

Manager Jürgen Klopp verklaarde onlangs dat hij de Belg wil behouden als nummer twee, maar Mignolet had al herhaaldelijk aangegeven dat hij wilde spelen. Liverpool wilde slechts onder bepaalde (financiële) voorwaarden meewerken aan een transfer. Een aanbod van een topclub bleef deze zomer uit, waarop Club zijn kans schoon zag. De transfermarkt in Engeland sluit op 8 augustus waardoor Liverpool nog maar enkele dagen heeft om een mogelijke vervanger te halen.