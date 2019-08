Schutter Ohio (24) doodde ook zijn zus (22)

De man die zaterdag in Dayton (Ohio) tientallen mensen neerschoot, doodde ook zijn zus.

De schietpartij vond zondag om 1 uur plaats aan de Ned Peppers Bar in East 5th street in het Oregon District, een buurt met veel nachtclubs, kunstgaleries en restaurants. Een man opende het vuur. ‘Gelukkig waren er agenten vlakbij en konden we snel ingrijpen’, zegt de politie van Dayton. Hoewel de schutter, die een kogelwerende vest droeg, al na één minuut werd doodgeschoten, maakte hij toch veel slachtoffers. De voorlopige balans van de schietpartij staat op 9 doden en minstens 26 gewonden.

Na verder onderzoek ontdekte de Amerikaanse autoriteiten dat Megan B., de zus van de schutter, een van de dodelijke slachtoffers van de schietpartij is. De 22-jarige vrouw is het jongste slachtoffer. Verschillende Amerikaanse media melden dat ook de vriend van zijn zus zou zijn omgekomen en dat het koppel in een auto bij de plaats delict werd teruggevonden, maar dat is niet bevestigd door de autoriteiten.

Er is nog niets bekend over het motief van de dader. Mogelijk werd hem de toegang tot de bar geweigerd. Er was even sprake van een mogelijke tweede schutter, maar luitenant-kolonel Matt Carper hield het op één dader.

24-jarige man

Intussen zijn er ook meer details over de schutter bekend. Het gaat om een 24-jarige man. ‘De schutter was Connor B., blanke man, 24 jaar’, aldus Matt Carper, verantwoordelijke van de politie in Dayton. De FBI onderzoekt de zaak. De buurt waar de schietpartij plaatsvond, is volgens de politie normaal een veilige en rustige buurt.

Enkele uren ervoor had een andere schutter ook toegeslagen in een winkelcentrum in El Paso (Texas). Daarbij vielen minstens twintig doden en tientallen gewonden.