Twee bloedbaden in de VS, minstens 29 doden. Weer eens. De zwaarste, in El Paso, was gericht tegen ‘een invasie van latino’s’. ‘White terrorism’ tegen andere rassen of religies lijkt een echte trend te worden.

Het was zaterdagochtend druk in de Walmart van het winkelcentrum Cielo Vista in El Paso. Volgens een politiewoordvoerder waren er wel 3.000 klanten aanwezig in de hypermarkt. Dat had alles te maken met ...