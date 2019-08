Wie is de man die is opgepakt voor de schietpartij in Texas? Dit is wat we weten

Patrick C. (21), die allicht het vuur opende in een winkelcentrum in El Paso, is een eenzaat die zich verzet tegen ‘de invasie van Latino-immigranten’ en nauwelijks in aanraking kwam met de politie voor de schietpartij.

Nadat een man twintig mensen doodde en 26 anderen verwondde toen hij het vuur opende in het winkelcentrum Walmart in El Paso, werd de gewapende Patrick C. (21) aan datzelfde winkelcentrum opgepakt door de politie. De blanke jongeman verzette zich niet tegen zijn arrestatie en sprak ook niet.

Hoewel er geen officiële bevestiging is van de Amerikaanse autoriteiten dat C. de dader van de schietpartij is, wijst al het bewijsmateriaal in zijn richting. Zo werd de twintiger bijvoorbeeld gefilmd door een bewakingscamera terwijl hij aan het schieten is.

Foto: AFP

Voor de schietpartij kwam C. slechts drie keer zeer beperkt in contact met de politie van Allen. Dat schrijft New York Times.

2014: C. werd als minderjarige opgegeven als vermist. Degenen die de politie hadden verwittigd dat C. verdwenen was, belden binnen het halfuur opnieuw naar de politie om te melden dat C. veilig thuis was.

november 2016: C. is een van de acht passagiers die betrokken is bij een klein verkeersongeval. Hij zat op de schoolbus.

3 maart 2019: C. belt de politie om een ‘vals alarm’ te melden bij zijn grootouders. Het protocol werd gevolgd zonder verder problemen, aldus de politie van Allen.

Woonplaats

C. woont, volgens LA Times, dat openbare documenten raadpleegde, nog steeds in Allen, een buitenwijk van Dallas op zo’n 1.000 kilometer van El Paso, waar de schietpartij plaatsvond. Zijn officiële woonplaats is dezelfde als die van zijn ouders. Zijn tweelingzus en oudere broer zouden elders wonen.

Studies en gedrag

Volgens lokale media ging C.kort naar de Liberty High School en studeerde hij af aan de Plano Senior High School. In 2017 begon hij met studies aan Collin College in McKinney. ‘Hij was een jongen met problemen’, zo vertelde een bron binnen de politie aan CBS News. Verschillende media melden dat C. vaak gepest werd op school omdat hij smoezelige kledij droeg en een licht spraakgebrek zou hebben gehad.

Leigh Ann Locascio, een voormalige buur, verklaarde aan CBS News dat C. ‘een extreme eenzaat’ was die altijd alleen op de bus naar school zat. ‘Hij liet zich altijd negatief uit over andere kinderen die aan sport deden of zich aansloten bij de schoolband. Hij had thuis wel slangen als huisdieren en hield ook van dieren, maar mensen praten, dat deed hij zelden.’

Een voormalige klasgenoot, Jacob Wilson, verklaarde aan CBS News dat C. ‘zeer koppig’ was en dat hij altijd probeerde om het gezag in de klas over te nemen. ‘Andere kinderen weigerden met hem samen te werken omdat hij een zeer kort lontje had.’

Werk

Op zijn - intussen verwijderde - LinkedIn-profiel schreef C. dat hij ‘niet echt gemotiveerd was om iets meer te doen dan nodig om rond te komen’. ‘Werken is in het algemeen klote, al denk ik dat een carrière in softwareontwikkeling me wel moet liggen’, schrijft hij. ‘Ik spendeer acht uur per dag op de pc, dus ik vermoed dat zoiets telt als technologie-ervaring. Ik ga nu eigenlijk gewoon kijken welke carrières in de technologiesector in mijn schoot worden geworpen.’

Racistisch manifest

De afgelopen jaren liet C. zich meermaals xenofoob en racistisch uit op Twitter en Facebook. Telkens gingen de commentaren of posts over immigratie die ‘koste wat het kost gestopt moet worden’.

Mogelijk heeft C. zaterdag ook een manifest geschreven, dat vlak voor de schietpartij online kwam. In het document wordt gesproken over een aanval ‘om de Spaanse invasie in Texas’ te beantwoorden. In het manifest - met ‘The inconvenient truth’ of ‘De ongemakkelijke waarheid’ als titel - wordt ook de dader van de schietpartij in een moskee in Christchurch (Nieuw-Zeeland) verheerlijkt. Bij die aanslag vielen eerder dit jaar 51 doden. ‘We moeten vreemdelingen terugsturen’, luidt het. ‘Latino’s zijn verantwoordelijk voor de verrotting van Amerika.’

Het vier pagina’s tellende document werd gepubliceerd op de haatwebsite 8chan. 8chan is een platform waar extremisten en racisten elkaar opzoeken.